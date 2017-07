a

Quando o meio-campista Hernanes deixou o São Paulo em 2010, a memória do tricampeonato nacional conquistado entre 2008 e 2010 era muito recente para o clube.

Em seu retorno, sete anos depois, ele encontra um time em situação bastante diferente, que está há cinco rodadas na zona de rebaixamento do Brasileiro.

Todo esse tempo distante e o contexto complicado em torno do São Paulo não lhe tiram o otimismo, embora admita que, na China, não conseguia assistir a tantos jogos do time.

“Quando vi o São Paulo mal na tabela, pensei que aquilo não era o lugar do time. Mexeu comigo. Nesse momento o objetivo a curto prazo é sair da zona do rebaixamento. Não tem que pensar em outra coisa além disso”, afirmou o jogador em sua apresentação, nesta terça-feira (25).

Além de sua versatilidade e poderio ofensivo dentro de campo, a diretoria crê que, num momento de crise, Hernanes possa exercer importante influência sobre o elenco justamente por sua mentalidade e personalidade.

Sem dar muitas voltas, o jogador afirmou que sua nova velha equipe não vai cair para a Série B.

“Vamos nos salvar. Não sei se vai ser agora, rapidamente, mas temos as condições. Isso já cravei: não vamos cair”, afirma.

Depois do empate com o Grêmio por 1 a 1, na segunda-feira (24), o São Paulo ocupa a antepenúltima posição do Brasileiro, com 16 pontos em 16 rodadas. Primeiro time fora da zona de descenso, o Atlético-PR tem 17 pontos.

Hernanes foi ao Morumbi para assistir ao duelo com os gremistas. Após um primeiro tempo em que foi dominado pelos visitantes, o time da casa buscou o empate no segundo tempo.

Muito da reação em campo foi justificada pela presença dos são-paulinos no estádio. Foram 51.511 torcedores presentes, o maior público do campeonato até o momento. “Vi evidências de que o segundo semestre será mais positivo. Ter 51 mil pessoas numa segunda-feira é uma demonstração de força. A reação de espírito e coração, com o torcedor junto, é algo que está se materializando”, afirmou Hernanes. “O time também lutou contra um adversário fortíssimo.”