R$ 105 milhões promovem corrida às lotéricas

Mesmo com o sorteio de um dos maiores prêmios da modalidade sendo em dada de final de mês, época que as pessoas estão com pouco dinheiro no bolso, a procura por cartelas foi bastante concorrida ao nesta sexta-feira e promete se repetir neste sábado (29), até momentos antes do sorteio, que será realizado, às 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte, que está na cidade de Rio Branco (AC).

Aplicado na Poupança da CAIXA, o prêmio renderia cerca de R$ 580 mil por mês, o equivalente a mais de R$ 19 mil por dia. O valor também seria suficiente para comprar 210 apartamentos de R$ 500.000,00 ou 700 carros de luxo. O sorteio do concurso 1.953 pode pagar o maior prêmio da Mega-Sena neste ano. Antes disso, em 26 de abril, o concurso 1.924 pagou para uma aposta de Jaciara (MT) a maior premiação de 2017 até agora, no valor de R$ 101.484.527,44.

O vendedor de automóveis, Gustavo Henrique, que estava na fila de uma lotérica de Franca nesta sexta-feira disse que tem muitos planos caso venha a ganhar o prêmio. “Na verdade nem pensei no que iria fazer com o dinheiro, mas tenho muitos planos. Com certeza não iria mais seguir como vendedor”, disse ele, acrescentando que nessa semana conseguiu fechar apenas uma venda de um carro seminovo.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país. Clientes com Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. Basta ter conta corrente na CAIXA e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteio, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

“É final de mês e a gente praticamente não tem dinheiro no bolso, mas não poderia deixar de fazer um joguinho para este sábado, com um prêmio nesse valor”, brincou Gustavo, que joga na Mega-Sena quase todas as semanas.