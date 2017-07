Quadrilha que falsifica cosméticos utiliza substâncias cancerígenas

Um Promotor do GAECO (Grupo de Atuação e Repressão ao Crime Organizado) , do Ministério Público afirma que concentração de formol em produtos apreendidos na semana passada com uma quadrilha que falsificava e vendia cosméticos, tinha 30 vezes maior do que a indicada. Ao todo, 18 pessoas foram presas, falsificando três masrcas conhecidas no mercado.

Consumidores que utilizaram cosméticos falsificados pela foram expostos a substâncias cancerígenas. Segundo o promotor Paulo Guilherme Caroles, os suspeitos utilizaram uma concentração de formol até 30 vezes maior que a indicada nos produtos para cabelos revendidos em todo o país.