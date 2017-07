Psiquiatra ensina quatro pílulas de bem-estar comprovadas cientificamente

Meu filho está agressivo”, queixou-se uma paciente certa vez ao psiquiatra Daniel Martins de Barros. Ao conversar com a mãe, o profissional percebeu a raiz do problema: ela estava deprimida. Após responder ao tratamento, revelou ao médico: “Meu filho sarou”. Ao longo dos anos, o consultório serviu como laboratório para a elaboração do livro de autoajuda que Barros lançou nesta quarta-feira, 12.

“Pílulas de Bem-Estar” (Editora Sextante, R$ 26,80 no site da Amazon) traz 84 lições cientificamente comprovadas para transformar hábitos e viver melhor.

Seu livro usa a autoajuda para popularizar a ciência?

Não consigo dar outro enquadro para o livro que não seja, ao mesmo tempo, autoajuda e divulgação científica. Sou acadêmico e continuo a minha atuação na academia. Só que gosto muito de comunicação. Aliás, acho que sou mais comunicador do que cientista. A universidade tem um tripé, que é ensino, pesquisa e extensão.

Ensino é formar as pessoas, pesquisa é criar conhecimento. E extensão é levar conhecimento que está sendo criado na academia para além de seus muros, para a comunidade. Extensão universitária também é a divulgação científica. É fazer uma comunicação em massa, traduzindo o que as pesquisas estão trazendo de conhecimento para aplicação na vida das pessoas. Não abandonei a academia para vir fazer autoajuda. É isso que me deixa confortável para falar que é autoajuda.

Além do conhecimento da academia, em que medida a sua experiência como psiquiatra em consultório se manifesta na sua obra?

A minha prática, o dia a dia de lidar com gente, mostrou para mim principalmente quais são as grandes demandas das pessoas. O problema é sempre no trabalho ou na família. Lógico que a pessoa pode ficar deprimida sem ter um problema – às vezes, é uma questão biológica. Cada um que me procura é uma pessoa, mas os conflitos muitas vezes são parecidos. As demandas são parecidas. As buscas também: por relacionamento, por vida saudável, por felicidade, por diminuir o estresse, por como se proteger desse estresse louco que nos cerca. Dessa minha prática veio a estruturação básica do livro.

Como psiquiatra, o senhor estimula a meditação, por várias vezes citada no livro?

Muito. Das pílulas mágicas, aquelas que ajudam em todas as seções e por isso estão à parte no fim do livro, recomendo todas nas consultas. Ensino as técnicas básicas de meditação, recomendo fazer atividade física e seguir dieta saudável. Isso vem não são só de teorias, mas dos estudos que li. Vejo na prática a melhora.