Problemas na educação

Algo importante e que todos sabem, mas parecem se esquecer, vamos ressaltar agora. A educação é base fundamental para a construção dos pilares da liberdade e da democracia na sociedade.

Nesse sentido destacamos a educadora Isabel Dessotti, professora universitária que apresentou sua tese de doutorado na Unicamp com uma reflexão sobre o caminho percorrido pela educação brasileira nos últimos 100 anos. No seu estudo, passado um século, a conclusão é de que dificuldades do começo do século 20 ainda persistem.

Transpondo esse cenário para a atualidade, Isabel identifica semelhanças na comparação entre as duas épocas: enquanto há 100 anos as vagas nas escolas eram de difícil acesso por parte dos operários, ainda hoje, com as vagas garantidas por lei, as distinções continuam, notadamente na forma de uma escola dividida entre pública e particular. E a educadora descreve: “Continuamos tendo um ensino para pobres e para ricos. E, infelizmente, muitas pessoas ainda acham que para pobres, “basta” uma escola pobre.”

Essas reflexões são oportunas porque o tema é de permanente interesse da sociedade e também porque há um debate nacional sobre a reforma do ensino médio. Para educadores, repensar o ensino médio brasileiro é uma necessidade real. Segundo apontam, 90% dos jovens que concluem o ensino médio não têm conhecimentos mínimos em matemática e 78% não têm em língua portuguesa: Esse é um retrato do fracasso não só do ensino médio, mas também das etapas que vêm antes dele.