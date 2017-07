Primeira chance

Marcos Aurélio, auxiliar do time principal da Francana, será treinador do clube na próxima edição da Copa São Paulo

A Francana já se prepara para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018. Será a segunda vez na história que a cidade sediará uma das chaves da maior competição de futebol de base do país que é realizada pela FPF (Federação Paulista de Futebol) todos os anos no mês de janeiro.

Marcos Aurélio Fernandes é auxiliar técnico de Carlinhos Alves, que comanda a equipe profissional da Francana na Série B do Campeonato Paulista. Ano passado, Marquinhos, como é chamado, chegou a ter uma experiência comandando a equipe sub-15 da própria agremiação. Ele diz que vem se preparando para a nova carreira de treinador e vai tentar aproveitar ao máximo a oportunidade. “Ser o treinador da Francana na Copa São Paulo de Júniores 2018 será mais um grande desafio na minha vida. Ao mesmo tempo com muita alegria e muito orgulho. Vou dar o meu melhor, como sempre fiz na minha carreira”, disse Marquinhos, que quando jogador aturou em grandes clubes, entre eles o Palmeiras, Portuguesa e São Caetano.

Edílson Luis de Oliveira, o Edilson Bombeiro, novo coordenador do projeto das categorias de base da agremiação da Simão Caleiro, vai acumular o cargo de auxiliar técnico da Veterana na Copa São Paulo.

A Francana já começou o período de seleção de garotos para a competição que será em janeiro. Os treinos serão no Nhô Chico e no estádio Lanchão para jovens nascidos nos anos de 1998, 1999 e 2000. “Os garotos precisam se apresentar ao clube com chuteiras, calções e meias e outros equipamentos de treino. Fotos 3 x 4, RG original e cópia simples”, explica Edílson.

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://goo.gl/cJFA8t).

SEGUNDA VEZ

Franca sediará um Grupo da Copa São Paulo de Futebol Júnior pela segunda vez. A primeira foi em 2013 quando as categorias de base da agremiação eram encampadas pelo empresário Airton Martori, conhecido como Nenê. Naquela oportunidade a chave tinha além da Francana, o Atlético-PR, o Asa de Arapiraca e o Barras-PI. O time paranaense ficou com a vaga ao bater a Francana por 3 a 1 com o Lanchão lotado em um sábado à tarde pela terceira e última rodada do Grupo 1. Nathan (2) e Bruno Mota marcaram para os paranaenses. Diego descontou para a Francaninha.

Na estreia a Francana venceu o Asa por 2 x 1 e no segundo jogo perdeu para o Barras-PI por 2 a 0. Daquele time, Wesley e Wellington se destacaram e foram guindados ao time profissional da Francana, que à época disputava a Série A3 do Estadual.