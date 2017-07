Presidente pressionado

Os compromissos mantidos nesta semana pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto não deixam dúvida: o governo federal, cercado de desafios de toda ordem, incluindo o de acenar com oportunidades de trabalho para um número recorde de 14 milhões de desempregados, concentra o seu tempo unicamente na tentativa de autopreservação.

Em um dia, das 8h às 21h30min, as audiências foram reservadas integralmente para parlamentares que possam contribuir de alguma forma para barrar a denúncia contra o presidente por corrupção passiva no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. Esse esforço tem um custo excessivo demais para os brasileiros.

A rotina de tentativas de convencimento de parlamentares da base deve prosseguir, principalmente depois da ampliação do risco de desgaste do governo com a prisão do ex-ministro Geddel Vieira Lima.