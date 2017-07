Prefeitos discutem gestão da iluminação pública

O secretário de Energia e Mineração de São Paulo, João Carlos Meirelles, participou na última sexta-feira, 30, de reunião com representantes de cidades como Altinópolis, Batatais, Brodowski, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia e Sales Oliveira.

O encontro foi Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto e tratou do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana. No evento, Meirelles sugeriu que os municípios se organizem em consórcio para que possam conceder à iniciativa privada a iluminação pública diminuindo o custo de manutenção e destinando os recursos para outras áreas.

“Existem alguns temas que são comuns a toda região, independente das características de cada município. Um deles é a iluminação pública, que pode ser pensada de maneira coletiva. Ou seja, com a junção dos 34 municípios da região metropolitana de Ribeirão Preto, que consomem mais de 150 gigawatt/hora por ano teremos uma escala que é de total interesse do setor privado”, sugeriu Meirelles.