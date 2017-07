Poupatempo reforça Campanha do Agasalho para atingir meta recorde

Os postos do Poupatempo no Estado de São Paulo já receberam 140 mil doações para a Campanha do Agasalho 2017, que termina no próximo dia 31. Agora, no final da iniciativa, o órgão está reforçando os pedidos de doações a todos os colaboradores e usuários, para tentar alcançar o número recorde de 300 mil peças doadas à campanha coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo.

A campanha arrecada peças de roupas, agasalhos e cobertores em bom estado nos 72 postos fixos do Poupatempo para doar a entidades de assistência social no Estado. Em vários dos postos, os colaboradores fazem oficinas de tricô e crochê e se mobilizam em campanhas internas em uma corrente solidária, que inclui rifas e reuniões de arrecadação de fundos para a campanha.

As unidades do Poupatempo que mais conseguiram doações nesta campanha, lançada oficialmente em 25 de maio, foram as de Ribeirão Preto (17,4 mil peças), Campinas (15,1 mil), São José do Rio Preto (13,4 mil) e Itaquera (11,9 mil). Para incentivar as doações, a agência de publicidade Lew’Lara\TBWA produziu para o Fundo Social de Solidariedade o filme curta-metragem de animação “Malu Moletom, uma história para aquecer a todos”.

Durante o lançamento oficial da campanha, a presidente do Fundo Social, Lu Alckmin, destacou a beleza da campanha promovida todos os anos durante o inverno. Ela realça que as roupas podem ser usadas, mas lavadas, pois os indivíduos afetados pela campanha têm de sentir amor. Em 2016, mais de 9,5 milhões de peças foram arrecadadas e distribuídas para 231 municípios, além de 283 entidades que solicitaram a doação.