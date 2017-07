Políticos de Igarapava vão continuar na cadeia

Compartilhar no Twitter

Acusados de comandarem uma organização criminosa de 2013 a 2016, em Igarapava, um ex-prefeito da cidade e o irmão dele vão continuar na cadeia. Um empresário, dono de posto e transportadora, também deverá permanecer preso.

O promotor Adriano Melega falou ao Diário que o esquema envolveu diretamente três ou quatro empresas. “Mas em torno de 15 podem ter participado de alguma maneira”, explicou. Segundo ele, os envolvidos com essas empresas já foram ouvidos, incluindo, parentes de políticos de Franca.

Em um primeiro momento eles não estão ligados aos crimes em questão. “Entretanto, pode ocorrer desdobramentos e isso vir a mudar”, falou o promotor de Justiça em ewntrevista na tarde de ontem ao Diário.

A Justiça decretou a prisão preventiva do ex-prefeito e do irmão dele sob a acusação de envolvimento em um esquema de fraudes em licitações que somam R$ 26 milhões.

Os três foram presos no dia 10 de julho durante a Operação Pândega, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de Franca, com o apoio da Polícia Militar.