Para o estudante do ensino médio, no Brasil, pensar no campo político é associá-lo, na maioria das vezes, à corrupção e à impunidade, o que tem provocado desinteresse e falta de participação.

Desejando mudar essa situação, além de tornar o jovem ativo na vida política, desde 2010 o Centro de Estudos e Pesquisas sobre Corrupção (CEPC) conta com um grupo de 20 voluntários que idealizaram e formaram o Projeto Política para Jovens. Todos os membros do grupo são estudantes – de diferentes cursos – da Universidade Estadual Paulista (Unesp), e atuam no grupo levando o projeto para escolas públicas do interior do estado de São Paulo.

“O Projeto Política para Jovens foi criado com o intuito de levar conhecimentos sobre a estrutura política brasileira para alunos do ensino médio público da cidade de Franca, onde o CEPC exerce seus encontros e atividades”, diz Isabella Greco, 22, membro do projeto e estudante de Relações Internacionais.

O projeto tem o papel de exercício de atividade de extensão universitária, visto que é uma forma de oferecer à sociedade o que o os alunos aprendem na Universidade, segundo uma das entrevistadas e colaboradoras do grupo, Gabriela Campanhã, 22, estudante de Relações Internacionais.

Até o momento, o projeto já conseguiu atingir muitas escolas de Franca e todos os anos outras entram em contato com o grupo para também fazerem parte da iniciativa que não apenas pretende “trazer discussões que não se teria normalmente em sala de aula, mas também trazer fontes confiáveis e isentas de modo que os alunos possam buscar informações em lugares confiáveis”, diz Lucas Boscolo, 22, estudante de Direito e que ocupa o cargo de coordenador do grupo.