Polícia Civil prende instrutor de autoescola por tráfico de drogas

Homem de 36 anos vendia drogas no interior de um bar no Jardim Guanabara

Um instrutor de autoescola foi preso acusado de tráfico de drogas. As investigações da Polícia Civil mostraram que o homem de 36 anos estava comercializando porções de cocaína no interior de um bar no Jardim Guanabara.

A prisão do traficante aconteceu no final da tarde de ontem por investigadores da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE). Em revista a casa do instrutor de autoescola, foram apreendidas 42 porções da droga, balança de precisão e material para embalar as porções.

As investigações que levaram a prisão do traficante de 36 anos tiveram inicio a mais de um mês, onde ficou comprovado a participação do suspeito no crime. Para comercializar as porções de cocaína, o traficante utilizava uma bar, próximo a sua casa.

Ao ser detido, o instrutor carregava ainda cinco porções de cocaína e confessou que vendia a droga a um preço de R$ 20. Após ser autuado em flagrante, o instrutor foi recolhido a cadeia.