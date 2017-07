‘Podemos’ lançado sábado substitui PTN

O senador Álvaro Dias (PR) e o ex-jogador do Corintians Marcelinho Carioca se filiaram neste sábado (1º) ao Podemos na cerimônia de lançamento do partido, em Brasília. O senador Romário (RJ) enviou um vídeo ao evento no qual também aunciou a filiação à legenda.

O Podemos substitui o antigo Partido Trabalhista Nacional (PTN) e é presidido pela deputada Renata Abreu (SP). Atualmente, a bancada da legenda na Câmara é formada por 14 deputados.

Antes dos discursos, Álvaro Dias e Renata Abreu acompanharam as filiações de algumas pessoas ao partido, entre as quais empresários e advogados, como Antônio Campos, irmão do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos, que morreu em 2014.

Discursos

Chamado no evento de “futuro presidente” do Brasil, Álvaro Dias afirmou no discurso que o atual sistema de governança do país instalou o “balcão de negócios da corrupção” e se tornou uma “usina de grandes escândalos de corrupção”.

“O povo brasileiro exige mudanças, mas esses ventos ainda não chegaram à política, mas haverão de chegar mudando a cultura política, o comportamento dos políticos e mudando esse sistema promíscuo de governança que abriu portas para a corrupção”, acrescentou.

“Quero, aqui, agradecer o convite da presidente Renata e informar que estou me filiando ao Podemos, partido que vai mudar a cara do Brasil”, disse o senador Romário no vídeo exibido no evento.

Durante o ato político, o deputado distrital Rodrigo Delmasso foi apresentado como anfitrião do evento. “As pessoas ainda acreditam no país que pode devolver a elas a dignidade de viver”. Ele defendeu que Álvaro Dias seja candidato a presidente em 2018 para “tirar o Brasil da lama”.

No evento em Brasília, o ex-jogador Marcelinho Carioca afirmou que a população “precisa voltar a sonhar”, defendeu investimentos em educação e na segurança pública.

Ainda no evento, o líder do Podemos na Câmara, deputado Alexandre Baldy, disse que o povo brasileiro deseja mudanças na política

“O Brasil não suporta que haja 14 milhões de desempregados. O brasileiro quer um país que tenha jeito e o emprego é a forma mais digna do povo sustentar a família”, disse.