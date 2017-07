Pipas causam 199 cortes de energia na região

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook



Levantamento das ocorrências com pipas aponta o perigo desta brincadeira próximo à rede elétrica. A CPFL Paulista, que atende 234 cidades no interior do estado de São Paulo, registrou, na região que engloba o município de Franca, 199 desligamentos pela utilização das pipas próximas à rede elétrica, em 2017.

Para a distribuidora de energia, isso mostra que um brinquedo inofensivo traz transtornos quando utilizado de forma inadequada, podendo provocar acidentes e falta de energia elétrica. Muitas pipas que ficam enroscadas nos fios, causam interrupções até mesmo nos meses seguintes.

Isso ocorre, segundo a CPFL, porque a linha enrolada nos cabos elétricos se torna condutora de energia e provoca curtos circuitos quando chove. Nos anos anteriores a quantidade de acidentes também foi grande: em 2015, ocorreram 222 desligamentos em janeiro, e 545 em julho. Em 2016, foram 212 desligamentos em janeiro, e 579 em julho.

Para garantir a segurança da população e a qualidade do fornecimento de energia elétrica, a empresa faz um apelo para que pais e responsáveis acompanhem e instruam crianças e adolescentes, ao utilizarem o brinquedo.

“É preciso tomar cuidado ao soltar pipas em locais onde existem redes elétricas aéreas, pois além de provocar desligamentos existe um grande risco de choque. Pais e responsáveis também precisam estar sempre atentos ao material utilizado na confecção das pipas, como cerol e tipo de papel”, destaca Ocimar Perpetuo Benzati, gerente de Serviços de Campo, da CPFL.