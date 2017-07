Pedregulho divulga lista das bolsas de estudo

A Prefeitura de Pedregulho, através da Secretaria Municipal de Educação, divulgou ontem a relação dos alunos contemplados com o pagamento de Bolsas de Estudo em instituições conveniadas e não conveniadas com o município, depois de devido processo de seleção, de acordo com critérios socioeconômicos.

No total, a Prefeitura paga Bolsas de Estudos para 41 alunos. Apenas da Universidade de Franca – Unifran – são 24 contemplados com as bolsas ofertadas pela Prefeitura.

Outros alunos de instituições que não têm convênio com a Prefeitura, mas que recebem subsídios também constam dos pagamentos feitos pelo Município.

Além disso, a Prefeitura paga Bolsas de Estudos para duas instituições de Ituverava: a Frafam – Faculdade Francisco Maeda e a FFCL – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras.

Os levantamentos foram realizados de acordo com a legislação municipal de concessão de bolsas e os pagamentos foram retomados depois de intensa negociação feita pelo prefeito Dirceu Polo Filho – Dirceuzinho.

As bolsas foram suspensas no ano passado por falta de pagamento e a retomada só foi possível depois desta negociação do município que ficou inadimplente com as instituições desde 2016.

Os pagamentos começaram a ser feitos em 1º de julho, de acordo com os comprovantes apresentados pela Secretaria de Educação, depois que os alunos foram selecionados e o pagamento de julho foi repassado pela Prefeitura.

Vacina

Também em Pedregulho, a Casa da Agricultura -com apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, pretende imunizar 4.500 animais domésticos (cães e gatos) durante a Campanha 2017 de vacinação em todo o município.

Segundo Hildeu Nascimento, da Casa da Agricultura, coordenador da vacinação, 11 postos funcionarão durante seis dias de intensa vacinação, tanto na cidade quanto nos Distritos de Alto Porã, Vila Primavera, Igaçaba e Estreito.

O cronograma de vacinação gratuita começa a ser cumprido no dia 21 de agosto, uma segunda-feira e seguirá até o sábado, dia 26 de agosto.