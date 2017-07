Pastoral do Menor ainda aguarda repasse de verbas da prefeitura

Representantes da Pastoral do Menor de Franca entregaram na manhã de ontem toda a documentação exigida para que seja realizado o repasse das verbas a entidade que estão atrasadas desde o mês de janeiro deste ano.

A documentação foi solicitada após uma reunião que aconteceu no final do mês passada entre representantes da Pastoral e representantes da prefeitura. Sem receber as verbas desde o inicio do ano, funcionários e alunos da Pastoral realizaram uma manifestação na prefeitura e diretores da Pastoral que atende mais de 600 crianças na cidade.

Durante o encontro com Thiago Comparini, funcionário do gabinete do Prefeito Gilson de Souza, ficou claro que o não repasse das verbas se deu em razão de um problema estrutural da prefeitura e que o problema seria solucionado no inicio deste mês de julho.

Pelo acordo firmado na reunião, que contou com a presença do Padre Ovídio José Alves de Andrade diretor da pastoral, ficou acertado que no dia 11 de julho, ontem, deveria ser entregue toda a documentação que comprova a atividade da pastoral na cidade.

E que na sequência, seria repassado o valor referente ao mês de julho. O que deve acontecer ainda nesta quarta-feira. O restante da verba, de janeiro a junho, no valor de R$ 116 mil, ficou acordado que será quitada dentro de 60 dias, que começaram a contar na data da reunião, em 29 de junho.