Parque do Trabalhador espera por revitalização

Abandonado e ainda sem ter sido tolamente concluído foram gastos R$ 1,2 milhão no local

Inaugurado em 2007, o Parque do Trabalhador localizado na zona norte de Franca espera por revitalização para que a população possa a voltar a usufruir do local. Abandonado e ainda sem ter sido tolamente concluído – foram gastos R$ 1,2 milhão doado pela Petrobras na primeira etapa da construção – alguns vereadores estão elaborando um projeto que será apresentado ao Poder Executivo, para que seja promovida a revitalização na área criada para o lazer da população da cidade.

A subutilização do espaço foi conferida pessoalmente pelos vereadores, que ficaram impressionados com o estado que se encontra a estrutura do local. Somente a entrada, onde funcionam órgãos como a Junta de Recursos de Trânsito e a Guarda Civil Municipal, está limpa e organizada. O restante precisa de reformas o quanto antes.

A estrutura do parque conta com quiosques, trilha para caminhada e para ciclistas, salas de aulas, campos de futebol, quadras poliesportivas, entre outros. Porém, quase nada em condições de utilização.

“Dá para fazer muita coisa voltada tanto para a área educacional, como de formação esportiva e de lazer. Não podemos, enquanto homens públicos, ver passivamente esse desperdício de tanto dinheiro público aqui investido, tanto para construir como para cercar esses milhares de metros quadrados que compõem o parque”, disse o vereador Kaká (PSDB).