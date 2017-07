Para fugir dos ladrões de veículos, francanos recorrem a sistema de monitoramento

O número de furtos de veículos em Franca sofreu uma redução, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Neste ano foram registrados 358 casos nos primeiros cinco meses do ano, contra 362 no mesmo período do ano passado.

Mesmo com os números mostrando a queda na quantidade de ocorrências, motoristas ainda não sentem segurança em deixar veículos estacionados, até mesmo na área central, que registra uma grande quantidade de ocorrências.

O furto de veículos que sempre foi uma das ocorrências que mais preocupa a população, esta fazendo com que aumente o numero de pessoas que procuram alternativas para se livrar do prejuízo.

Houve um aumento na procura por seguros e até pela instalação de dispositivos que coibem o furto, que é o caso dos rastreadores veiculares que monitoram o veículo 24 horas.

O sistema que corta o combustível e mostra no celular do proprietário onde o carro esta, tem ganhado força em Franca e se tornou um dos dispositivos mais instalados neste ano.

Para o empresário Everlyn Castro da Silva, a procura pelo sistema de segurança aumentou devido a quantidade de carros e motos levados por ladrões. “É uma segurança a mais, principalmente para universitários e pessoas que deixam os veículos por muito tempo estacionados na rua, além disso, o equipamento é muito discreto”, ressaltou.

As medidas estão sendo tomadas como uma das formas de prevenção ao crime de furto. Um motorista, que preferiu não se identificar disse que teve seu carro furtado no interior da garagem de sua casa e relatou a impotência diante do crime.

“Chequei em casa e cadê meu carro? arrombaram o portão e levaram embora, um absurdo a ousadia dos ladrões, me sinto impotente diante disso e o mais difícil é saber que não encontram mais o veículo ou quando acham, esta desmanchado”, finalizou o motorista.

Dos 358 veículos furtados em Franca neste ano, 68 foram furtados no mês de maio, data da última atualização da Secretaria de Segurança. No mesmo período do ano passado, um total de 104 veículos foram furtados.