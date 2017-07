Questões físicas atrapalharam os planos do técnico Cuca para o confronto desta quarta-feira (19) contra o Flamengo, na Ilha do Urubu, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Edu Dracena, o volante Felipe Melo e o meia Alejandro Guerra permanecerão em São Paulo e desfalcarão o Palmeiras na partida deste meio de semana.

Felipe Melo, que retornou de lesão na semana passada, e Alejandro Guerra, desfalque por cinco dias de treinamentos para cuidar do filho Assael, vítima de um acidente doméstico, realizarão um trabalho específico de fortalecimento muscular na Academia de Futebol.

Já Edu Dracena, titular nos últimos dois jogos, também fica em São Paulo por questões físicas. O experiente defensor se encontra desgastado, segundo avaliação do departamento de futebol profissional, e também será ausência da viagem desta terça ao Rio de Janeiro.

Outro que permanece na Academia é o atacante Deyverson, apresentado na segunda-feira (17) como novo reforço alviverde. O jogador, ainda não inscrito no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), se encontra longe das melhores condições físicas por retornar de férias somente no último sábado.

O Palmeiras viaja na tarde desta terça-feira ao Rio de Janeiro para uma sequência de compromissos fora de casa. No domingo (23), o adversário é o Sport, na Arena Pernambuco -a presença do quarteto para este duelo também é tratada como dúvida.

Na quarta-feira (26) após o compromisso em Pernambuco, o Palmeiras encara o Cruzeiro, no Mineirão, pelo duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, ocorrida em 28 de junho no Allianz Parque, as duas equipes empataram por 3 a 3.

Técnico do Flamengo vê “final de Copa”

Chegou o momento de o Flamengo emplacar uma nova sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro. A meta de pontos até o encerramento do primeiro turno já foi traçada pelo técnico Zé Ricardo. O desafio começa nesta quarta-feira (19), quando o time rubro-negro recebe o Palmeiras, às 21h45 (de Brasília), na Ilha do Urubu.

“É final de Copa do Mundo. Precisamos dos três pontos para seguir na luta pelo título brasileiro”, afirmou o comandante.

Com 24 pontos, o Flamengo ocupa o quarto lugar e está 12 pontos atrás do líder Corinthians. São cinco jogos antes de encerrar o primeiro turno. Além do Palmeiras, o Rubro-negro ainda enfrenta Coritiba (casa), Corinthians (fora), Santos (fora) e Vitória (casa).

Nas contas de Zé Ricardo, o Flamengo precisa de pelo menos mais dez pontos antes da virada do turno, embora o aproveitamento do Corinthians traga a exigência de números ainda melhores. De fato, o Rubro-negro terá de buscar um rendimento de campeão nos próximos compromissos.

“Fechamos o turno com 34 pontos no ano passado e terminamos em terceiro lugar junto com o Santos. É necessário pensar nesses números quando aspiramos coisas maiores. Precisamos mais do que esses 34 pontos. O aproveitamento do Corinthians forçará uma performance cada vez melhor”, encerrou.