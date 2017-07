Operação prende quadrilha que falsificava cosméticos e vendia a todo o Brasil

Uma operação da Polícia civil, através do 3º Distrito e o Grupo de Atuação e Combate ao crime Organizado (GAECO) do Ministério Público desmantelou uma organização criminosa que vinha falsificando e vendendo cosméticos em todo o Brasil. A empresa responsável pela fabricação dos produtos que utilizavam marcas conhecidas do mercado e tinha sua produção em Franca, os produtos eram distribuídos para várias cidades.

Ainda era madrugada de quarta-feira quando policiais civis de Franca deixaram a sede do 3º Distrito Policial e deram inicio a operação denominada “Operação Reparação Absoluta”, as equipes se dirigiram a vários pontos da cidade, locais apontados na investigação como sendo a fábrica e o depósito de cosméticos falsificados.

Ao chegaram no Jardim Paulistano, os policiais e promotores do GAEO encontraram uma empresa, responsável pela fabricação dos produtos falsificados. Segundo o delegado Leopoldo Gomes Novaes, a empresa foi aberta de forma legal para a fabricação de cosméticos, mais utilizava a fábrica para comercializar as mercadorias em nome de uma empresa reconhecida no mercado.

O responsável pela adulteração dos produtos afirmou que tinha vários pontos de venda em outras cidades do interior, inclusive na cidade de São Paulo. As investigações sobre o caso já haviam mostrado que a organização criminosa, que fraudava os cosméticos, tinha ramificações nas cidades de Leme, Sertãozinho, Batatais e Bariri, onde pessoas, que também foram presas, trabalhavam como vendedores dos produtos.