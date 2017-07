O início do inverno e as origens da festa junina

Paulo Sergio Bretones

No dia 21 de junho, às 1h24 no horário de Brasília, teve início o inverno no hemisfério sul, que corresponde ao início do verão no hemisfério norte. O chamado solstício, que acontece no dia 21 ou 22 de junho, no hemisfério norte ocorre o dia mais longo e a noite mais curta do ano e no hemisfério sul o dia mais curto e a noite mais longa do ano. Nesta época temos as tão populares festas juninas, cujas origens são anteriores à era cristã e muito mais antigas que muita gente imagina.

Há milhares de anos muitos povos construíram templos e alinhamentos de pedras para marcar a direção do nascer o do pôr do sol no início das estações do ano como o famoso Stonehenge na Inglaterra. No início do verão do hemisfério norte, povos como os egípcios, sumérios e celtas realizavam rituais de abundância e fertilidade em que pediam fartura nas colheitas. Na Europa, há centenas de anos, nestas festas ofereciam-se comidas, bebidas e animais aos deuses nos quais acreditavam. As pessoas acendiam fogueiras e dançavam para espantar os maus espíritos. Nas cerimônias realizadas na Escócia e na Irlanda, ofereciam bolos ao sol, e passavam crianças pela fumaça das fogueiras.