No alto do pódio

O francano Lucas Freitas conquistou o título de Campeão Brasileiro de Taekwondo disputado no ultimo dia 24, em Londrina-PR.

Para chegar ao lugar mais alto do pódio, Freitas realizou três lutas no mesmo dia, sendo que a primeira acabou antes do tempo devido a vantagem aberta de 20 pontos sobre o rival do Rio Grande do Norte. Já a segunda luta foi mais acirrada com Lucas conseguindo a vitória no Golden Point (Ponto de Ouro) contra um adversário de Goiás.

O atleta francano fez a luta final contra um competidor de Santa Catarina, consagrando-se campeão brasileiro juvenil (faixa preta) já em sua primeira participação na competição nacional.

“Esse ano ainda temos muitas competições importantes como Jogos Regionais, onde ele foi campeão ano passado quando era atleta de Jaboticabal e Copa do Brasil”, disse a técnica de Freitas, Tamires Franco.

Figurando-se em boa colocação no ranking nacional, o atleta agora foca a preparação para a Seletiva Fechada que acontecerá no início do ano.

Sua técnica lembra que: “se Lucas vier a ser campeão da Seletiva Fechada será titular de sua categoria na Seleção Brasileira de Taekwondo”.

Lucas Freitas, da equipe Tamires Franco Team/Pronoger e atleta de rendimento de Franca, foi o único representante da cidade no Campeonato Brasileiro de Taekwondo no Paraná.