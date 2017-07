Nem todos foram presos

No Brasil de hoje, da confusão política, muita coisa merece ser analisada. Quando foram divulgadas as gravações da delação premiada de Joesley Batista, por exemplo, a impressão que muitos brasileiros tiveram foi a de que as denúncias poriam um ponto final na carreira de vários políticos envolvidos, tal a riqueza de provas e detalhes que o delator expunha. As conversas gravadas criavam a expectativa de que elas jogavam uma pá de cal sobre a carreira política dos envolvidos.

Não foi o que aconteceu. O presidente Temer, que recebeu Joesley fora de agenda, altas horas da noite no Palácio do Jaburu e manteve um diálogo gravado altamente comprometedor, faz de conta que não é com ele. Negocia nos bastidores e espera que a Câmara negue autorização para que seja processado no Supremo Tribunal Federal. Outro personagem envolvido nas delações, o senador Aécio Neves (PSDB-MG), já está de volta ao Senado e não causaria espanto se vier a reassumir a presidência do PSDB, partido pelo qual foi candidato à Presidência nas últimas eleições.

Num primeiro momento, no calor da denúncia, Aécio foi afastado do Senado por decisão do ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF. O Ministério Público Federal chegou a pedir sua prisão, mas Fachin rejeitou o pedido. Foram presos na oportunidade a irmã do senador, que teria envolvimento com o recebimento das propinas, e seu primo, o transportador da dinheirama. Ao ser afastado do Senado, no dia 18 de junho, o representante de Minas Gerais já era alvo de várias investigações no Supremo.