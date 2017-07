A tentativa de um homem de fugir da Polícia Militar logo após praticar um roubo a um posto de combustíveis, não deu certo. O jovem de 20 anos acabou preso e autuado em flagrante.

Ao receberem a informação de um assalto a um posto de combustíveis no Distrito Industrial, policiais iniciaram um patrulhamento com a intenção de localizar os suspeitos. A informação era de que dois homens haviam rendido o funcionário e levado o dinheiro. Na fuga os ladrões utilizaram uma moto.

Os suspeitos foram vistos pela Avenida Severino Tostes Meireles, ainda no Distrito Industrial e fugiram tomando sentido a zona sul. Várias viaturas foram mobilizadas e a abordagem a moto aconteceu já no Jardim Aeroporto.

Na fuga, o condutor da moto tentou escapar por uma estrada de terra e acabou perdendo o controle e sofrendo uma queda. A dupla tentou fugir e um deles foi detido. O rapaz de 20 anos estava com uma réplica de arma de fogo que foi utilizada para render o frentista.

A vítima do roubo reconheceu o indivíduo que foi levado a delegacia e foi autuado em flagrante. O comparsa dele no crime conseguiu escapar, mas foi identificado. A Polícia Civil que assumiu as investigações já tem pistas do rapaz e pretende prende-lo em breve.