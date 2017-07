Motociclista morre em bater em caçamba na zona norte

Compartilhar no Twitter

Um acidente de moto na madrugada de sábado matou um homem de 41 anos. Edson Gomes Soares colidiu a moto contra uma caçamba e não resistiu aos ferimentos. O acidente aconteceu por volta das 2h30.

Segundo o boletim de ocorrência, Edson que trabalha como servente, trafegava pela Rua da Concórdia no Parque dos Pinhais, quando teria perdido o controle e colidido contra a caçamba de entulhos. Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos graves e foi socorrido até a Santa Casa por uma unidade de atendimento do SAMU.

Minutos depois da entrada da vítima no hospital, os médicos informaram que não houve condições de salvar a vida de Edson. Familiares da vítima foram informados do acidente e compareceram a Santa Casa.

O corpo de Edson Gomes, que morava no Parque Vicente Leporace, foi liberado a família. A Polícia Civil vai investigar o que pode ter provocado o acidente.