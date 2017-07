Mortes violentas em Franca tem aumento de 27%

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou recentemente o numero da criminalidade no Estado e os dados mostram um crescimento nos casos de homicídios em Franca. Neste ano, um total de 14 pessoas já foram mortas de forma violenta na cidade, no ano passado os casos de homicídios foram de 21 nos doze meses. Somente nos cinco primeiros meses do ano passado foram registrados 11 casos. Em 2017, o mês de abril teve quatro casos de homicídio na cidade, chegando a uma elevação de 27% nos casos de mortes violentas.

Para as autoridades a maioria dos crimes tem ligação com o tráfico de drogas e outros fatores como o consumo de álcool e motivos fúteis. Segundo dados da Secretaria, a região de Franca com maior índice de violência é a zona sul, a região abrange bairros com grande numero de moradores, como é o caso do Jardim Aeroporto.

Dos crimes registrados neste ano, dez casos já foram esclarecidos pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

Para muitas instituições da cidade, os crimes de homicídio que tem ligação com a venda de entorpecentes na cidade esta se tornando um caso de saúde pública, já que muitos envolvidos no crime são dependentes químicos que necessitam de ajuda e apoio e em alguns casos até de internação.