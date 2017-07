Mobilização tenta barrar o leilão de Jaguara

Uma frente de deputados mineiros foi criada nesta semana e tenta barrar o leilão de três usinas da Cemig. Em reunião na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), nesta segunda-feira, 24, deputados, sindicalistas, movimentos sociais e representantes da Cemig criaram a frente de mobilização para barrar a venda das usinas de São Simão, Jaguara e Miranda.

Abaixo-assinado, ação no STF e manifestação nas usinas são algumas das ações definidas para tentar barrar o leilão marcado para acontecer em setembro. Também está prevista pelos organizadores uma mobilização em Brasília no dia 3 de agosto. E a Cemig já fala em querer indenização de R$ 18 bilhões de indenização pelas usinas perdidas.

O objetivo da ação junto a deputados e outros setores é desencadear uma ampla mobilização no Estado contra o leilão, pelo governo federal, das Usinas de São Simão, Jaguara e Miranda, hoje sob a concessão da Cemig e que respondem por 50% da energia gerada pela empresa.

Além de prejuízos à economia do Estado e à viabilidade da própria empresa mineira, o presidente da Cemig, Bernardo Alvarenga, alertou que o leilão das três hidrelétricas poderá acarretar um aumento na conta de luz do consumidor residencial em Minas, como forma de os novos donos recuperarem o investimento. Isto porque a expectativa do governo federal, segundo Alvarenga, é obter R$ 11 bilhões com as novas concessões, que deverão ser outorgadas pelo prazo de 30 anos.

Classificando de “perversa” a situação imposta pela União ao Estado, ele frisou que o contrato de concessão, assinado em 1997, garante à Cemig a renovação automática da concessão por mais 20 anos. Uma Portaria do Ministério de Minas e Energia (133, de 2017), contudo, permitiu à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) leiloar as três usinas até o dia 30 de setembro deste ano.

Diante disso, o 1º-secretário da ALMG, deputado Rogério Correia (PT), que conduziu a reunião, destacou que a situação criada pelo governo federal exige um movimento urgente a favor de Minas.

O deputado informou que o encontro, realizado no Salão Nobre da ALMG, atendia a um pedido do presidente da Assembleia, deputado Adalclever Lopes (PMDB). O objetivo foi avaliar as iniciativas já em curso e ainda propor novas ações integradas.

Brasília

A frente criada vai elaborar um abaixo-assinado de autoridades, entidades e demais integrantes do movimento pedindo a suspensão do leilão das usinas, a ser encaminhado ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal (STF), no qual já tramita uma ação impetrada pela Cemig relacionada à concessão da usina de Jaguara.

Também foi definida a ida da frente a Brasília em 3 de agosto, dia em que deverá ocorrer uma reunião na Câmara Federal pela reativação da Frente Parlamentar Federal em Defesa do Setor Elétrico, além da participação da frente em ato público a ser realizado em 18 de agosto, na Usina São Simão.