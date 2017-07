Metas inflacionárias

Compartilhar no Twitter

O Conselho Monetário Nacional (CMN), em sua reunião de 30 de junho passado, reduziu a meta de inflação para 4,25% em 2019 e 4% em 2020. Atualmente, a meta é de 4,5% e essa taxa vem sendo mantida desde 2005. O regime de metas de inflação foi adotado em 1999 e a revisão para baixo feita agora pelo CNM coloca a meta em seu patamar mais baixo, à exceção apenas dos anos de 2001 (4%), 2002 (3,5%) e 2003 (4%). A redução da meta para os próximos anos teve como causa o comportamento da inflação nos últimos meses, que vem declinando e apontando para fechar 2017 abaixo da meta de 4,5%.

O regime de metas de inflação é recomendado por especialistas e agentes de mercado em várias partes do mundo desenvolvido porque informa ao mercado que taxa de inflação o governo quer, dá transparência sobre até onde as políticas econômicas chegarão para a estabilidade de preços, fixa índice inflacionário a ser utilizado nos projetos e planos financeiros dos investidores e submete o governo à necessidade de perseguir um plano compatível com a meta fixada. Inflação baixa é objetivo de cunho econômico e social, porquanto se trata de um tributo sem lei prejudicial principalmente aos ganhadores de renda fixa, especialmente os assalariados.

A elevação de preços reduz o poder de compra dos salários e diminui o padrão de vida dos trabalhadores; é uma forma de prejudicar os mais pobres.