Menor reage a abordagem e acaba baleado pela policia

Dois irmãos de 12 e 17 anos, foram detidos pela Polícia Militar na noite da última terça-feira. Ao serem abordados na Vila São Sebastião, a dupla reagiu contra os policias e um deles tentar tirar a arma de um PM. Na confusão, a arma acabou disparando e atingiu um dos garotos.

Segundo a polícia, viaturas realizavam um patrulhamento pela rua Jerônimo Reis, local conhecido pela venda de drogas. Os garotos ao perceberem a aproximação da viatura tentaram fugir.

Os irmãos arrombaram o portão de uma casa e invadiram a residência. No interior da casa estava um casal com dois filhos. Ao perceber a invasão na parte frontal da casa, o morador fechou a porta, evitando que os desconhecidos entrassem.

As drogas que os suspeitos carregavam foram jogadas no interior da casa e em seguida, os policiais entraram no imóvel. Neste momento, o garoto de 17 anos tentou tirar a arma do policial. A arma disparou o tiro atingiu a nuca do garoto de 12 anos e ainda uma porta da casa.