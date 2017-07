Loteadores injetam R$ 400 milhões em Franca

Mercado imobiliário de Franca é impulsionado nos últimos anos com mais de 14 mil novos lotes

Os investimentos imobiliários em Franca têm proporcionado um boom no desenvolvimento da cidade. A projeção é de que 14,8 mil imóveis serão ocupados por quase 59 mil pessoas – uma população estimada a de Batatais. Juntas, as imobiliárias de Franca estão injetando na economia do município algo em torno de R$ 400 milhões. E, paralelo a esses investimentos, o poder público anuncia também a construção de 1,5 mil moradias populares.

Esse crescimento populacional e imobiliário está sendo monitorado pela ALFA – Associação dos Loteadores e Empreendedores Imobiliários de Franca – que realizou estudos da cidade sobre o segmento entre 2010 e 2016.

O presidente da entidade, Jorgito Donadelli, diz que os números são bons, mas acredita que para melhorar ainda mais a situação existe a necessidade de mudanças da Lei 137, que norteia o Plano Diretor do Município.

O prefeito Gilson de Souza (DEM) anunciou recentemente a implantação de projeto habitacional, cuja aprovação foi feita pela Câmara Municipal. Devem ser erguidas 1,5 mil moradias e a proposta é chegar a mais de 4,2 mil.