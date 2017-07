Leitura de parecer contra Temer fica para agosto

Com presença insuficiente de deputados, a Câmara adiou nesta segunda-feira (17), pela segunda vez consecutiva, a leitura no plenário do parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) que recomenda a rejeição da denúncia contra o presidente da República, Michel Temer.

O procedimento regimental é uma das etapas exigidas para que o relatório possa ser incluído na pauta de votação do plenário, marcada para 2 de agosto. Cabe ao plenário a palavra final sobre autorizar ou não o Supremo Tribunal Federal (STF) a analisar a denúncia da Procuradoria Geral da República contra o presidente, acusado de corrupção passiva.

Para que a sessão desta segunda-feira fosse aberta, eram necessárias as presenças de ao menos 51 deputados, mas somente 13 compareceram. Cerca de meia hora após o horário marcado para o início da sessão, foi anunciado o seu cancelamento.

A primeira tentativa havia sido feita na sexta-feira (14), mas somente 19 parlamentares estavam presentes.

Diante do início do recesso parlamentar, a partir desta terça-feira (18), a leitura ficará para agosto, quando os deputados voltam das férias de meio de ano.

Pelo regimento, após a leitura no plenário, o parecer será publicado no “Diário Oficial da Câmara”, e o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), será notificado para que possa incluir a denúncia na pauta de votação.

Relatório

O parecer a ser lido é o do deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG), aprovado pela CCJ após a rejeição do relatório do deputado Sergio Zveiter (PMDB-RJ), que recomendava a continuidade do processo no Poder Judiciário.

Para garantir a vitória na CCJ, o governo patrocinou uma série de substituições entre os integrantes para reforçar o time de parlamentares fiéis a Temer. Com isso, o parecer de Zveiter foi rejeitado por 40 votos a 25. Em uma segunda votação, o relatório de Abi-Ackel foi aprovado 41 votos a 24

A denúncia da PGR

A denúncia contra Temer foi apresentada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, com base nas delações de executivos do grupo J&F, que controla a JBS.

Esta é a primeira vez que um presidente da República é denunciado ao STF no exercício do mandato.

Votação

Para que a denúncia siga para o Supremo, são necessários os votos de pelo menos 342 dos 513 deputados.

A votação será nominal, com chamada dos deputados ao microfone, que responderão ‘sim’ ou ‘não’, no mesmo formato da votação do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

Segundo Maia, o rito da sessão será o seguinte: defesa do presidente Michel Temer terá 25 minutos para se manifestar sobre a denúncia; relator do parecer vencedor na CCJ, Paulo Abi-Ackel, terá 25 minutos para expor o seu relatório; discussão entre os deputados inscritos. Pelo regimento, um requerimento para encerrar a fase de debates poderá ser votado após dois parlamentares terem falado contra a denúncia e dois a favor; assim que for atingido o quórum mínimo de 342 deputados, terá início a votação.

Senado

A sessão destinada a pronunciamentos de senadores desta segunda-feira também não aconteceu por falta de quórum.

Às 14h, horário previsto para o início dos trabalhos, nenhum senador estava no plenário da Casa, segundo a Secretaria-Geral do Senado.

Tradicionalmente, às segundas-feiras, a presença de senadores é menor. Apesar disso, é comum ter pelo menos quatro parlamentares para dar início às sessões sem votação.

Como o recesso parlamentar está previsto para começar nesta terça-feira (18), a maior parte dos senadores não retornou a Brasília nesta segunda.