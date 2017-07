Lançamentos e vendas

Após 4 dias de vendas e negociações, centenas de empresários de diversos pólos calçadistas do Brasil puderam encerrar sua participação na Francal Feiras com a certeza de boas vendas. O encerramento da Francal Feiras nesta quarta-feira trouxe um ânimo maior ao setor, já que ela cumpriu suamissão – a de retomada das vendas no setor calçadista e lançar coleção de verão para o segundo semestre.

Essa foi a conclusão do presidente da Francal Feiras, Abdala Jamil Abdala, que reunido com sua equipe fez uma avaliação do evento, buscando as sugestões para proporcionar o de melhor para o expositor. Segundo ele, muitas questões foram levantadas no período de 2 a 5 de julho. “A mudança para o Expo Center Norte foi favorável mesmo sendo menor, mas o conforto foi maior” disse. Mas muitos expositores sugeriram acertos para melhorar ainda mais a feira, que deixa de ser uma megafeira para adotar o estilo compacto.

Abdala ressaltou que o empresariado calçadista desistiu daquela turbulência política (mesmo sendo 2018 ano eleitoral). A ação foi mais profissional e com sua criatividade, trabalho e versatilidade para a produção do produto eles conquistam novos mercados e clientes, além de agradar os consumidores mais exigentes.

Para o presidente da Francal, o modelo desenvolvido neste ano de feira é o mesmo que vem acontecendo em outros países e mesmo no Brasil. “Mais compacta ela proporciona um giro maior de visitantes e compradores”. Para ele, o expositor deve estar atento às mudanças e se instalar onde há credibilidade.