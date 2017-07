Ladrões de moto levam o terror a Vila São Sebastião

Dupla praticou três assaltos em menos de 30 minutos no bairro. Comerciantes apavorados pedem mais segurança

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Bandidos armados assaltaram três estabelecimentos na região da Vila São Sebastião na noite de terça-feira. As ações foram praticadas em um espaço de menos de 30 minutos. Os roubos aconteceram em uma casa de carnes, uma pastelaria e uma lanchonete.

Por volta das 20hs, um comerciante de 62 anos, dono de uma casa de carnes na rua Francisco Marques acionou a Polícia Militar e relatou que havia sido vítima de roubo. Segundo o comerciante, dois homens, armados, chegaram ao estabelecimento em uma moto.

O garupa da moto desceu e anunciou o roubo, enquanto que o comparsa aguardava na porta. Após pegarem R$ 200 em dinheiro, a dupla fugiu. No momento do registro da ocorrência, outros dois comerciantes se aproximaram da viatura e relataram que também haviam sido roubados.

O proprietário de uma pastelaria informou que foi rendido por bandidos, que também estavam em uma moto. A vítima foi obrigada a entregar R$ 70 em dinheiro e os assaltantes fugiram.

Ação semelhante foi praticada em uma pastelaria, na mesma Rua Francisco Marques, onde a vítima foi outro comerciante. Neste caso, não houve o registro do valor roubado, uma vez que o comerciante estava fechando o estabelecimento e não tinha feito a contabilidade.

Os três casos foram apresentados no Plantão Policial e serão investigados. A dupla de assaltantes não foi localizada. Os comerciantes da região pedem mais segurança e afirmam que estão com medo da rotina de roubos que vem sendo praticadas no bairro.

“Não dá, a gente trabalha o dia inteiro para no final do serviço ser roubado, ninguém aguenta mais, precisamos de mais segurança”, disse um comerciante que preferiu manter o nome em sigilo, com medo da ação de bandidos.