Ladrão é preso tentando invadir delegacia

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um homem foi preso pela Polícia Militar logo depois de invadir e tentar furtar objetos do interior da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Vidros de uma das portas da delegacia foram quebrados com uma pedra.

Policiais em patrulhamento pelo bairro Nossa Senhora das Graças receberam a informação de que a unidade policial havia sido invadida. Viaturas foram ao local e encontraram o prédio danificado.

O suspeito foi visto nas imediações e reagiu a abordagem dos policiais, sendo necessário o uso de algemas para conter o homem. Sem ter como negar o crime, o invasor foi levado ao Plantão Policial, onde foi autuado em flagrante.

O delegado responsável pelo plantão arbitrou uma fiança no valor de R$ 1 mil ao infrator. O valor não foi pago e o homem acabou sendo recolhido a cadeia. Em depoimento a Polícia Civil, o homem não informou o que pretendia furtar da delegacia.

Local já foi invadido antes

Localizada em uma das avenidas mais movimentadas da cidade, a Hélio Palermo, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), já foi alvo de outra invasão. No ano passado, desconhecidos chegaram a entrar no pátio da delegacia, mas não conseguiram adentrar o prédio.

A unidade policial que tem funcionamento em horário comercial, não possui sistema de plantão e não conta com segurança a noite, o que acaba facilitando a ação de bandidos. Segundo alguns moradores da região, a noite e madrugada, uma praça que fica aos fundos da delegacia é muito utilizada por usuários de drogas.

“A noite aqui é difícil, muitas pessoas estranhas ficam usando drogas, a gente fica até com medo de sair ou chegar em casa”, disse um morador, que relatou ainda que os usuários de drogas e moradores de rua costumam até a ficar escondidos no muro da delegacia. Outro problema citado por moradores e a iluminação precária do bairro.