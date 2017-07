A Justiça e os políticos

Quando a atual crise política começou a tomar corpo e as denúncias de corrupção passaram a ganhar espaço na mídia, comprometendo dezenas de nomes do Executivo e do Legislativo, ainda no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, o cidadão comum naturalmente voltou suas esperanças para o Judiciário, em especial à Suprema Corte do País que, embora composta por juízes de tendências diversas e indicados por governos de diferentes orientações políticas, agiam como se ali estivesse a consciência da Nação, sua reserva moral.

De uns tempos a esta parte assistimos, surpresos, as atitudes de alguns ministros que revelam que o Supremo Tribunal Federal está dividido. Nesta sexta-feira, o Judiciário entra em recesso para voltar em agosto. Nesse período, a presidente Cármen Lúcia estará de plantão, mas no mês que vem, ao retomar os trabalhos, várias decisões importantes terão que ser tomadas. O julgamento sobre os limites das delações premiadas, na semana passada, mostrou o novo equilíbrio do Supremo, que deverá persistir durante decisões importantes sobre o Lava Jato – sempre acompanhadas com atenção pela opinião pública – e o eventual julgamento do presidente Michel Temer, caso a Câmara autorize o processo.