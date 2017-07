Jogo noturno da Francana na Série B é inédito

A Francana jogará contra o São Bernardo em horário inédito na Série B do Campeonato Paulista. A veterana, que jogou toda a primeira fase da competição aos domingos pela manhã – dentro e fora de casa – fará sua estreia na segunda fase na próxima terça-feira (18), às 20h, no estádio Lanchão.

A Veterana foi obrigada a pedir alteração da data junto à FPF – Federação Paulista de Futebol – porque a Prefeitura cedeu o estádio municipal para a religião Testemunha de Jeová, que fará cultos no local no próximo final de semana. Para ceder o estádio aos religiosos, a prefeitura obteve em troca a pintura das arquibancadas orçada em cerca de 30 mil.

Uma primeira edição do evento religioso foi realizada no mês passado, mas como a equipe esmeraldina jogou fora de casa, na oportunidade, o time não passou por nenhum transtorno. Dessa vez, o evento coincidiu com a estreia da Veterana em casa na segunda fase da competição, o que causa divergência de opiniões sobre o time ter que mudar sua programação e jogar no meio da semana e à noite, deixando de lado o domingo pela manhã.

“O time terá que mudar sua programação e treinar também no mesmo horário do jogo para se ambientar com o horário noturno. Não é a mesma coisa e nesse momento, que cada jogo é decisivo, cada detalhe tem que ser levado em consideração”, disse Luan, ex-jogador profissional.

Alheio ao assunto, o grupo de jogadores segue treinando para a partida diante do São Bernardo, e tem tudo para conquistar um bom resultado jogando em casa na próxima terça-feira, uma vez que a Veterana vem numa crescente na competição com dois empates e duas vitórias nas últimas rodadas da competição.