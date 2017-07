Inscrições para os vestibulares da Unesp se iniciam no próximo semestre

Os estudantes que querem entrar nas principais universidades de São Paulo precisam se manter atentos às datas para não perder o prazo. As inscrições da Vunesp, para se ingressar na Universidade Estadual Paulista (Unesp) estarão abertas a partir do dia 11 de setembro. O prazo final para se inscrever é 9 de outubro. A primeira fase do vestibular será no dia 15 de novembro e a segunda fase, nos dias 17 e 18 de dezembro.

A Unesp está presente em 24 cidades do Estado de São Paulo com 34 faculdades e institutos. O campus da Unesp em Franca oferece opções de cursos de graduação nas áreas de Direito, História, Serviço Social e Relações Internacionais, e fica localizado na Avenida Eufrásia Monteiro Petráglia, número 900, no Prolongamento Jardim Dr. Antonio Petráglia.

Para os estudantes que desejam prestar vestibulares de outras faculdades, a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) abre suas inscrições em menos de um mês, começando no dia 31 de julho e seguem até 31 de agosto, oferecendo 3.330 vagas distribuídas em 70 cursos. A primeira fase será realizada no dia 19 de novembro e a segunda fase nos dias 14, 15 e 16 de janeiro de 2018. Os vestibulandos deverão ler 12 obras, entre elas romances, poesia, peças teatrais, contos e sermões.