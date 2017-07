IBGE prevê nova supersafra agrícola em 2017

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) elevou mais uma vez, em junho, sua previsão para a safra agrícola de 2017. O órgão revisou nesta terça-feira (11) sua estimativa para a produção em 240,3 milhões de toneladas, um avanço de 30,1% frente a 2016.

Recém-saída de uma crise no ano passado, a agropecuária é agora o carro-chefe da expansão da economia, graças à colheita excepcional de suas principais culturas, a soja e o milho.

O IBGE melhorou sua estimativa mês a mês, desde janeiro, quando o órgão previa um avanço de 16% na safra do ano. Em maio, a projeção havia sido de 238,6 milhões de toneladas, um crescimento de 29,6%.

A estimativa em junho da área a ser colhida subiu 7,0% frente à área colhida em 2016, diz o IBGE. O órgão espera recordes na produção da soja (114,8 milhões de toneladas) e do milho (97,7 milhões de toneladas) para este ano.

Principais culturas

Em relação a 2016, houve acréscimos de 2,3% na área a ser colhida da soja, de 17,7% no milho e 3,6% no arroz. Já a produção subiu 19,5% para a soja, 14,9% para o arroz e 53,5% para o milho.

Em relação às estimativas de maio, a produção total aumentou 1,7 milhão de toneladas (0,7%) e a área cresceu 117,4 mil hectares (0,2%). O arroz, o milho e a soja, principais produtos deste grupo, representaram, juntos, 93,5% da estimativa da produção e 87,8% da área a ser colhida.

Para a soja, a projeção maior se deve principalmente aos reajustes de final de colheita nas estimativas da produção da Bahia (7,9%), do Paraná (0,4%), de Santa Catarina (4,4%), do Mato Grosso do Sul (3,0%), e de Goiás (0,2%).