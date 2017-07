A guerra, a fome e agora a cólera

Iêmen, país ao sul do Oriente Médio, rico em petróleo, tornou-se um dos mais pobres de todo o mundo árabe. Destruído pela guerra que já dura algum tempo, entre agrupações revolucionárias e o governo do presidente Hadi que, mesmo com o apoio da Arábia Saudita e dos Estados Unidos, foi enxotado pelos rebeldes e teve que deixar a capital Sanaa rumo ao sul do país.

Com o país em escombros, principalmente a capital, os iemenitas já somam um total de 7 milhões de pessoas ameaçadas pela fome. E como se não bastasse isto tudo, um comunicado das Nações Unidas divulgou que mais de 200 mil pessoas no país já foram atingidas pela cólera, com crises de diarreia e vômito. E ainda segundo a ONU, mais de 1300 pessoas já morreram vítimas da cólera, muitas delas crianças. E por dia, aparecem novos cinco mil casos da doença, que já sendo considerada uma das maiores pragas do mundo neste momento.

E as perspectivas não são nada boas: prevê-se que cerca de meio milhão de pessoas serão atingidas pela epidemia, num país onde os hospitais e o aparato de saúde foram totalmente desmantelados pela guerra. Durante uma inspeção da Cruz Vermelha em uma clínica de saúde em Sanaa, tudo está de cabeça para baixo. Pacientes andam com soro no braço pelos corredores sujos do hospital, sentam-se nos degraus e os poucos que estão deitados em uma cama, estão sobre lençóis sujos, cobertos por mantas imundas e com soro no braço.

Um pouco mais de dois bilhões de dólares que seriam destinados ao combate desta situação precária no Iêmen, prometidos pelas Nações Unidas, apenas 29% deste montante foi efetivamente liberado. E o novo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Salman, prometeu enviar 66,7 milhões de dólares para o combate desta nova avalanche de cólera no país e, até o momento, só ficou na promessa. A intervenção militar saudita no Iêmen foi a principal causa da destruição daquela nação que um dia foi o centro do cultivo do Café e responsável pela criação do mundialmente famoso ‘cafezinho’, no século XI..

Segundo o depoimento de uma representante da Cruz Vermelha que esteve de visita ao país, divulgado na imprensa holandesa, a solução mais eficaz seria parar com a guerra imediatamente para poder tratar os doentes e os infectados com a cólera. De acordo com os peritos no assunto, a chance de que as partes envolvidas nesta guerra mortal ouçam este alarmante pedido é bastante pequena. Guerra, fome, cólera e mortes. A razão tem que voltar à cabeça dos homens que fazem a guerra e destroem o Iêmen.

*Lev Chaim é jornalista, colunista, publicista da FalaBrasil e trabalhou mais de 20 anos para a Radio Internacional da Holanda, país onde mora até hoje. Ele escreve todos os sábados para o Diário da Franca.