Furtos de lâmpadas intrigam cidade da região

Um ladrão vem intrigando os moradores de Orlândia em razão dos objetos que escolhe para o furto. Ele sai à noite retirando lâmpadas de lojas e outros locais e o prejuízo vai se multiplicando. Nos últimos dias oito comerciantes registraram queixa, mas o número de vítimas pode ser maior porque muitos não vão à polícia devido ao baixo valor do objeto do crime.

Câmeras de segurança flagraram a ação do suspeito de bicicleta agindo na área central da cidade. O suspeito tem como alvo as lâmpadas instaladas nas fachadas de lojas e as imagens foram entregues à polícia. Até o momento, o ladrão não foi identificado.

Um vídeo feito no fim de junho mostra o momento em que o suspeito chega de bicicleta a uma farmácia no Centro. Com a ajuda de um instrumento, que parece ser um cabo de vassoura, ele retira as lâmpadas uma a uma e vai embora. O suspeito não se preocupa em esconder o rosto.

“Ele furtou na sexta, e no sábado à noite que nós percebemos que estava escuro. Demos falta das três lâmpadas. Como tinha muito serviço nós deixamos passar. No domingo, chegamos pra trabalhar e estava faltando uma na porta também”, diz o comerciante Adriano César Fioravanti.