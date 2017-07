Furto de hipermercado pode gerar prejuízo de R$ 200 mil

Compartilhar no Twitter

O prejuízo com o furto registrado na madrugada de segunda-feira em um hipermercado no Jardim Francano pode ultrapassar R$ 200 mil. O valor total das mercadorias levadas por ladrões ainda esta sendo calculado pela gerência do estabelecimento.

A Polícia Civil já esta analisando imagens de câmeras de segurança que registraram a invasão. A empresa, vítima, solicitou que as imagens não fossem divulgadas a imprensa, mas pelo que já se sabe, o bando que invadiu o hipermercado chegou a fazer um buraco na parede, que fica na área de estacionamento.

Com os danos na parede, os ladrões conseguiram ter acesso ao depósito da empresa e do interior do estabelecimento furtaram 100 aparelhos de Tv, 50 telefones celulares e vários outros equipamentos eletrônicos, cujo prejuízo ainda esta sendo apurado.

A polícia acredita que um caminhão tenha sido utilizado para arrombar um dos portões e na sequência, o veículo foi utilizado para transportar as mercadorias. Algumas das imagens já analisadas pela polícia, mostram que o grupo de assaltantes estava encapuzado e chegaram a usar um rodo para puxar os aparelhos telefônicos do interior do depósito.

Devido a ação dos bandidos na manhã da última segunda-feira, o hipermercado não realizou o atendimento ao público. O funcionamento normal do estabelecimento foi retomado na tarde do mesmo dia.