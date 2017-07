Francana tenta primeira vitória na 2ª fase

Após empatar com o São Bernardo em casa, Veterana enfrenta o Vocem em Assis pela Série B

Após apenas empatar com o São Bernardo em casa, a Francana enfrenta o Vocem, em Assis, neste domingo (23), às 10h, pela segunda rodada da segunda fase da Série B do Campeonato Paulista.

A Francana vai em busca dos dois pontos perdidos em casa após um jogo truncado que o time do ABC veio com o propósito de não tomar gol e levar um ponto para casa. Ao longo da partida, a equipe esmeraldina comandada por Carlinhos Alves até teve maior posse de bola, mas não teve competência para furar a defesa do adversário.

Todos os quatro clubes do Grupo 7 (Francana, Vocem, São Bernardo e Osvaldo Cruz) estão com um ponto cada, após empatarem na primeira rodada.

Para a partida de hoje, a Veterana deverá repetir a mesma formação da última rodadas com duas linhas de quatro jogadores, com um esquema defensivo forte jogando longe de seus domínios. Dessa maneira foi que a equipe conquistou bons resultados fora de casa e também perante seu torcedor, ou seja: utilizando os contra-ataques.

O Vocem, melhor time da primeira fase da competição, não perdeu nenhuma partida em casa e deverá pressionar a Francana desde o começo. Com isso, a Veterana deverá explorar a velocidade dos atacantes, principalmente de Érick, que retorna ao time após cumprir suspensão automática devido ao terceiro cartão amarelo.

Carlinhos Alves realizou coletivo nesta sexta-feira (21) para definir o time, mas apesar de ter todos os jogadores à sua disposição ainda tem algumas dúvidas para escalar a equipe. Uma delas é quem será o responsável para criar as jogadas, uma vez que o meia esquerda Dionatan, pode ser barrado. O técnico não indicou quem será seu substituto, preferindo treinar com três atacantes. A outra dúvida está justamente no setor ofensivo. A dupla de ataque que jogou contra o São Bernardo formada por Jefferson e Tiziu poderá dar lugar a Érick e William Lopes.

O atacante Sidão, que vem ficou no banco na partida passada, chegou a treinar na equipe titular nesta sexta-feira e deverá viajar para Assis. Sendo assim, a única certeza é que o treinador irá manter a mesma zaga e jogar com três volantes fora de casa.

A provável Francana contra o Vocem será: Aranha; Sávio, Vitor, Janelson e Fernando; Hugo, Igor Boi, Radsley e Sidão (Dionatan); William Lopes (Tiziu) e Érick.