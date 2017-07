Francana seleciona garotos para a Copa SP

Ainda em meio à disputa da Série B do Campeonato Paulista, a Francana já inicia o trabalho de seleção de garotos par a disputa da Copa São Paulo de Futebol Junior de 2018.

O período de avaliação de jogadores começa nesta quinta-feira (27) no campo do Nhô Chico. Treinamentos também serão realizados no estádio do Lanchão. Serão avaliados jovens nascidos nos anos de 1998, 1999 e 2000.

O coordenador do projeto de categorias de base da Francana, Edilson Luis de Oliveira, avisa que os garotos precisam procurar a sede da agremiação para se cadastrar. Nos dias de avaliação os atletas precisam levar camisas, calção e chuteiras. “Os garotos precisam apresentar todos os documentos pessoais, levar equipamentos de treino. Quem não apresentar a documentação exigida não poderá participar das avaliações”, destaca Edilson.

Será a segunda vez que a Francana sediará uma etapa da Copa São Paulo de Juniores. A primeira foi em 2013, quando Asa, de Arapiraca, Barras-PI e Atlético-PR formaram a chave de Franca na primeira fase da competição. A Veterana se classificou para o mata-mata enfrentando o São Paulo, que naquela época contava com jovens jogadores promissores como, Lucas, Casemiro, Bruno Uvini, Oscar, e que a torcida pode ver jogar no Lanchão sob o comando do ex-atacante Zé Sérgio.

Naquela única edição, o responsável por trazer uma chave da competição para Franca foi o empresário francano Airton Martori, o Nenê, que era o gestor das categorias de base da Associação Atlética Francana. Naquele time sub20, pelo menos três jogadores foram guindados ao time profissional e disputaram a Divisão A3 do Campeonato Paulista de 2013.

A diretoria ainda não confirmou, mas Edson Niquinha, que comandou o time profissional da Veterana no início da Série B, deverá ter o técnico da equipe esmeraldina na Copa São Paulo.

A Copa São Paulo de Futebol Junior (promovida pela FPF) deverá contar com mais de 100 times ano que vem, e como sempre será disputada no mês de janeiro. O último campeão foi o Flamengo ao bater o Corinthians nos pênaltis.