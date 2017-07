Francana recebe o São Bernardo pela 2ª fase

A Francana enfrenta o São Bernardo nesta terça-feira (18), às 20h, no estádio Lanchão, pela primeira rodada da segunda fase da Série B do Campeonato Paulista. A Veterana entra em campo já sabendo dos outros resultados do Grupo 7, uma vez que toda rodada foi disputada no final de semana, mas apenas sua partida será nesta terça-feira, já que o Lanchão estava cedido a um evento religioso.

Mas a primeira rodada foi benéfica para a equipe esmeraldina, comandada por Carlinhos Alves, já que a outra partida da chave entre Osvaldo Cruz e Vocem terminou empatada por 0 a 0 e, cada time somou apenas um ponto. Com isso, quem venceu a partida em Franca chegará à liderança do Grupo.

Para a nova fase, a Francana terá quatro reforços. Foram inscritos os atacantes William Lopes e Jefferson; o zagueiro Gutt e o goleiro Victor. Os novos atletas foram inscritos nas vagas de Sérgio (goleiro), Bruno, Vitinho e Paulo Henrique.

Apesar de o elenco ganhar reforços, o treinador esmeraldino não deverá mexer muito na equipe, uma vez que o time vem em ascensão na competição com três vitórias consecutivas. A única alteração para enfrentar o São Bernardo deverá ser a presença de Gutt na zaga no lugar de Gabriel, que substituiu Janelson na partida diante da Inter de bebedouro, devido o terceiro cartão amarelo.

No restante, a equipe deverá ser a mesma, com o goleiro Aranha, em boa fase, com o zagueiro Vitor e os laterais Sávio e Fernando, um dos artilheiros do time com três gols; com os volantes Hugo, Igor Boi e Alemão (Wallace) e o meia Dionatan. A dupla de ataque deverá permanecer formada por Tiziu e Érick, um dos melhores jogadores do elenco esmeraldino nesse campeonato.

A diretoria acredita em um bom público novamente nas partidas de Veterana nessa segunda fase. Aliás, a FPF – Federação paulista de Futebol – informou que a Veterana foi o clube que mais levou público ao estádio na primeira fase da Série B, com média de 3 mil pessoas.

Ingresso