Francana faz último jogo da fase em casa

A Francana enfrenta o Jaguariúna neste domingo (2), às 10h, no estádio Lanchão, pela penúltima rodada da fase de classificação da Série B do Campeonato Paulista. Também será o último compromisso da Veterana perante sua torcida nesta fase, uma vez que na última rodada, a equipe jogará contra a Inter, em Bebedouro.

A Francana folgou na última rodada da competição e foi beneficiada com os resultados de seus rivais, comemorando sua permanência no G4 do Grupo 2 da competição. Por conta disso, a equipe comandada por Carlinhos Alves tenta vencer o lanterna para não jogar a última partida pressionada em Bebedouro, uma vez que o Taquaritinga, que mesmo perdendo para o mesmo Jaguariúna na rodada passada, segue na quinta colocação com 12 pontos, ameaçando o time da Simão Caleiro, que está na quarta colocada com 13.

A partida deste domingo promete muitas emoções já que restando duas rodadas a Francana tem tudo para já garantir vaga na segunda fase de forma antecipada caso vença a partida e o Taquaritinga venha a perder para a Inter de Bebedouro.

Para o compromisso deste domingo, o treinador esmeraldino terá o retorno de três jogadores que não atuaram na vitória diante do XV de Jaú na última rodada devido ao terceiro cartão amarelo. São eles: o atacante Douglas, o meia Wallace e o zagueiro Gabriel. Mas segundo já adiantou Carlinhos Alves, ele não deverá mudar o time para a partida contra o Jaguariúna, com apenas a possibilidade de Wallace entrar no lugar de Alemão.

O líder da chave é o XV de Jaú com 24 pontos e já classificado. O Brasilis é o segundo colocado com 15 pontos, seguido da Inter de bebedouro, também com 15. O Taquaritinga soma 12 pontos em 5º lugar. O Amparo vem em 6º com 10 e o Jaguariúna em último (7º) com 9 pontos.

A competição é composta por mais três Grupos com destaques para o Vocem, líder de seu grupo (1) com 26 pontos. A Chave 3 tem como líderes São Barnardo e Primavera, com 29 e 26 pontos, respectivamente. Por sua vez, o grupo 4 tem como primeiros colocados Manthiqueira e Mauaense com 25 a 20 pontos cada um, respectivamente.