Francana busca classificação em Bebedouro

A Francana enfrenta a Inter de Bebedouro, neste domingo (9), às 10h, fora de casa, pela última rodada da fase de classificação da Série B do Campeonato Paulista.

A Veterana chega à última rodada com certa tranquilidade, podendo avançar na competição com três resultados. Mas o mais lógico seria um empate, uma vez que o jogo deverá ser muito difícil e com mais um ponto a equipe da Simão Caleiro termina a fase no G4.

A Francana está em 3ª lugar na classificação com 16 pontos. Por sua vez, a Inter está na 4ª colocação com 15 pontos, mas o empate é perigoso, já que se o Taquartinga vencer empurra a agremiação de Bebedouro para fora do G4.

A outra combinação que poderá classificar a equipe francana, comandada por Carlinhos Alves, seria até uma derrota, mas desde que o Taqauritinga também perca seu compromisso para o XV de Jaú, jogando fora de casa. Em caso de uma vitória, a Francana além da classificação poderá até terminar a fase na vice-liderança do Grupo 2. Isso porque o XV de Jaú, com 25 pontos, já está classificado há duas rodadas de antecedência.

Enquanto Francana, Brasilis, Inter e Taquaritinga brigam por três vagas na chave, Amparo e Jaguariúna já estão eliminados da sequência da competição.

O time da Veterana treinou forte durante toda a semana e deverá ser o mesmo que venceu o Jaguariúna na última rodada, no Lanchão, por 3 a 1, com exceção ao zagueiro Janelson, que irá cumprir suspensão automática devido ao terceiro cartão amarelo. Em seu lugar deverá jogar Gabriel, em pese que o treinador Carlinhos Alves chegou a observar o volante Igor Boi na posição.

A Francana deverá jogar neste domingo com: Aranha; Sávio, Vitor, Gabriel e Fernando; Hugo, Igor Boi, Alemão (Wallace) e Dionatan; Tiziu e Érick.