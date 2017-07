Franca teme fechamento de agências da Caixa

A Caixa Econômica Federal vai fechar agências por todo o Brasil e a notícia causa preocupação nas unidades de Franca.

A informação foi divulgada nesta semana pelo Conselho Diretor da Caixa alegando que a empresa vai passar por um novo processo de reestruturação. Ao todo, 131 unidades internas e administrativas em todo o Brasil serão fechadas. O banco vai passar de 424 departamentos para 293. Sete vice-presidências serão atingidas. São elas: Vilop (Logística), Vigov (Governo), Vihab (Habitação), Vifug (Fundos de Governo), Vific (Finanças e Controladoria), Vipes (Gestão de Pessoas) e a Vitec (Tecnologia da Informação).

Para atender a essa nova realidade e manter a qualidade do atendimento e serviços, o Conselho Diretor afirma que os processos vão ser, em sua maioria, unificados e padronizados. As chamadas Centralizadoras serão ampliadas e vão absorver as demandas das unidades que serão fechadas.

A previsão é de que o processo de reestruturação seja finalizado em março de 2018.

O Sindicato dos Bancários de Franca e região, já demostra preocupação mesmo sem a Caixa ter informado as cidades que serão atingidas. “A Caixa não divulgou se Franca sofrerá os efeitos dessa reestruturação. Mas sabemos que uma medida dessa sempre atinge funcionário que certamente perderão seus empregos. Com isso, o atendimento, que já é precário ficará ainda mais prejudicado nas agencias com o acumulo de serviço. O fechamento de uma agencia também sempre prejudica a população que terá de se deslocar a um outro posto de atendimento, sobrecarregando mais ainda os funcionários das outras unidades”, disse Rogério Marques, assessor de imprensa do Sindicato de Franca, nesta quarta-feira (19).

Semana passada, a direção da Caixa já havia reaberto o PDVE (Programa de Demissão Voluntário Extraordinário). A meta é desligar 5 mil empregados.

“Realmente uma notícia dessa causa muita insegurança aos funcionários”, acrescentou Rogério.

Franca já perdeu recentemente duas agências do Banco do Brasil, também por ordem de um processo de reestruturação. Foram fechadas as agências do Franca Shopping e da Avenida Presidente Vargas, além da Superintendência Regional, que agora funciona em Ribeirão Preto. Unidades nas cidades da região também foram fechadas como em: Ituverava, Pedregulho, Ipuã, entre outras.