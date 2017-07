Franca obtém recursos para a infratestrutura

O governador Geraldo Alckmin assinou 159 convênios com 135 municípios paulistas e entidades. Este é o 6.º lote do ano e receberá R$ 20,5 milhões de investimentos. A região de Franca foi contemplada com R$ 300 mil.

Sem contar Franca, que terá R$ 100 mil para infraestrutura, Miguelópolis e Orlândia também receberão este mesmo valor. Porém, nesses municípios o dinheiro será usado ainda no recapeamento das vias públicas.

No geral, os convênios do governo estão divididos por cinco secretarias: são 96 da Casa Civil para 88 municípios, num total de R$ 15,5 milhões; 61 da Saúde para 56 municípios, com R$ 5,6 milhões; um da Casa Militar/Defesa Civil no valor de R$ 230 mil; um de Esporte, Lazer e Juventude de R$ 100 mil; e um da Assistência e Desenvolvimento Social, no valor de R$ 80 mil reais.

“Assinamos convênios com prefeituras e inúmeras entidades assistenciais, a maioria Santas Casas de Misericórdia. São recursos transferidos ao que é mais importante que é o governo local, para asfalto, para esporte, para a cultura, para a infraestrutura e para a saúde, descentralizar, trabalhar junto da nossa população”, disse Alckmin.