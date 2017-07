Embalado com a vitória no último final de semana, na Áustria, Valtteri Bottas fechou na frente a sexta-feira (14) de treinos livres na Inglaterra. Porém, mesmo cometendo um erro em sua simulação de classificação, ficou a apenas a 47 milésimos do companheiro de Mercedes. Assim, a melhor volta registrada pelo inglês acabou sendo com o pneu macio, menos aderente e veloz que o supermacio, com o qual os demais fizeram seus tempos mais rápidos.

Os dois pilotos do time alemão tiveram um duelo à parte nesta sexta-feira (14), com as Ferrari ficando a mais de três décimos de distância. Tanto a Mercedes, quanto a Ferrari estão usando o GP da Inglaterra para estrear melhorias em seus motores. O time italiano, contudo, não trocou os turbocompressores, uma vez que, após problemas no início do ano, Sebastian Vettel está pendurado, tendo usado já as quatro unidades permitidas no ano, e Kimi Raikkonen já usou três.

A Scuderia está cautelosa em relação às atualizações, e por isso não usou toda a potência disponível nesta sexta-feira. Com isso, Kimi Raikkonen foi o terceiro e Sebastian Vettel, que foi o primeiro piloto a testar o escudo, nova proteção no cockpit, que deve ser introduzida em 2018, foi o quarto colocado.

Depois de andarem na frente das Ferrari no treino da manhã em Silverstone, as Red Bull se colocaram em quinto com Max Verstappen e sexto com Daniel Ricciardo.

Na Williams, Felipe Massa e Lance Stroll não viram a repetição dos problemas que atrapalharam muito o rendimento da equipe especialmente nas simulações de classificação na Áustria e o brasileiro ficou o tempo todo no top 10, mesmo tendo uma rodada na parte final do segundo treino livre, sem maiores consequências. Nas simulações de corrida, o time também demonstrou um ritmo forte e se coloca em boa posição para lutar pela segunda metade do top 10 em Silverstone.

Com a atualização do motor Honda, que estreou na corrida da Áustria, Fernando Alonso tambpem se manteve por toda a sexta-feira no top 10. O piloto espanhol, contudo, já sabe que terá uma penalização pela troca de sua unidade de potência, por já ter estourado o limite das quatro previstas pelo regulamento.

Os carros voltam à pista neste sábado (15) a partir das 6h da manhã pelo horário de Brasília para a última sessão de treinos livres antes da classificação, que será disputada a partir das 9h da manhã, mesmo horário da corrida, no domingo (16).