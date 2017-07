A Força do Campo

Região de Franca sente o bom momento do agronegócio paulista que, apesar da crise, exportou 7,6% a mais no primeiro semestre

Muito presente na região de Franca, o agronegócio tem ajudado muito os municípios a atravessar esses tempos de crise. Em outras regiões não é diferente e no primeiro semestre de 2017, o agronegócio paulista teve um saldo de US$ 6,96 bilhões, desempenho 5,6% superior ao registrado pelo setor no mesmo período em 2016.

Os números são da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio de estudo do Instituto de Economia Agrícola (IEA). No ano passado, o agro somou US$ 6,59 bilhões nos seis meses apurados.

O estudo do IEA aponta que as exportações setoriais nos primeiros seis meses deste ano chegaram a US$ 9,44 bilhões, 7,6% superior ao valor em 2016, assim como as importações subiram 13,8%, totalizando US$ 2,48 bilhões.

As exportações totais paulistas em seis meses chegaram a US$ 24,64 bilhões, o equivalente a 22,9% do total nacional, e importou US$ 25,82 bilhões (36,1% do total nacional), registrando um déficit de US$ 1,18 bilhão.

De acordo com o IEA, as importações paulistas nos demais setores, exclusive o agronegócio, somaram US$ 23,34 bilhões, e as exportações US$ 15,20 bilhões, gerando um déficit externo desse agregado de US$ 8,14 bilhões. “O déficit do comércio exterior paulista só não foi superior devido ao desempenho do segmento, cujo saldo manteve-se positivo e crescente”, explicou o autor do estudo, José Roberto Vicente.

No agronegócio brasileiro, as exportações também aumentaram, chegando a 7% a mais em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo US$ 48,14 bilhões, – o que representa 44,7% do total exportado pelo País.

As importações do agro também cresceram 19,9%, quando comparadas aos seis primeiros meses de 2016, somando US$ 7,30 bilhões, o equivalente a 10,2% das compras externas do País. “O superávit do agronegócio de janeiro a junho de 2017 foi de US$ 40,84 bilhões, sendo 5% superior ao registrado no mesmo período no ano passado”, explicou Vicente.

O secretário Arnaldo Jardim destacou que o acompanhamento da Balança Comercial pelo IEA é uma importante ferramenta para avaliar o desempenho do agronegócio na economia paulista e brasileira.

“Mais uma vez, o estudo comprova que a atividade agropecuária tem um papel fundamental para segurar a economia”, destacou o secretário.

Mais vendidos

Os cinco principais grupos do agronegócio brasileiro nas exportações do primeiro semestre de 2017 foram: complexo soja (US$19,96 bilhões); carnes (US$7,31 bilhões); complexo sucroalcooleiro (US$5,88 bilhões); produtos florestais (US$5,44 bilhões); e café (US$2,63 bilhões). Esses cinco agregados responderam por 85,6% das vendas externas do agronegócio nacional (Tabela 2).

Na comparação com o primeiro semestre de 2016, aumentaram as exportações de: produtos apícolas (+46,6%); complexo sucroalcooleiro (+32,0%); rações para animais (+29,2%); produtos hortícolas, leguminosas, raízes e tubérculos (+22,3%); produtos alimentícios diversos (+16,3%); complexo soja (+15,9%); frutas (+9,9%); café (+9,8%); entre outros.